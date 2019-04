Nieruchomości. Gotowe mieszkania od dewelopera tracą na popularności

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili jak wygląda obecnie udział gotowych "M" w ofercie deweloperów. Wyniki mogą niektórych zmartwić.

Portal RynekPierwotny.pl posiada największą w Polsce bazę ofert mieszkań deweloperskich (liczącą około 64 000 lokali i domów pod koniec marca 2019 r.). Właśnie dlatego dane RynekPierwotny.pl mogą posłużyć do wiarygodnej analizy zjawiska związanego ze spadkiem popularności gotowych mieszkań deweloperskich.

Dane RynekPierwotny.pl wskazują, że we wspomnianych miastach przez dwa lata następująco zmieniła się liczba inwestycji deweloperskich z gotowymi mieszkaniami:

Spore spadki były widoczne na terenie każdego z analizowanych miast poza Gdańskiem. Przykładowo w Warszawie liczba ukończonych "M" od dewelopera zmniejszyła się z ok. 2400 (luty 2017 r.) do ok. 1800 (luty 2019 r.). Największy spadek w ujęciu procentowym odnotowano jednak dla Poznania.