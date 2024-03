Niższe emerytury? Dane GUS pokazały skalę obniżek. Jak wyglądają wyliczenia?

Jak wskazują prognozy, osoba, która przejdzie na emeryturę w wielu 60 lat, będzie pobierać świadczenie średnio przez 264 miesiące. 65-latkowie będą natomiast pobierać świadczenie średnio przez 219 miesięcy. Wydłużenie życia oznacza zaś, że osoby, które przejdą na emeryturę pomiędzy kwietniem 2024 a marcem 2025, będą otrzymywać niższe świadczenia od osób, które zdecydowały się na ten krok w tożsamych miesiącach ubiegłych lat. Co kluczowe, nowe wyliczenia co do zasady nie będą obowiązywać osób, które już są na emeryturze. "Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia" - przekazuje ZUS.