Wiek emerytalny. Ministra pracy zabiera głos

Już raz podnieśli, drugi raz tego nie zrobią

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2012 roku poprzedni rząd Donalda Tuska podniósł go do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Taki pułap miał być osiągnięty stopniowo, w ciągu kilku lat. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z obietnicą jego obniżenia do 60 i 65 lat. Gdy wygrało, swoją obietnicę zrealizowało.