Sposób na wyższą emeryturę. Trzeba wiedzieć, kiedy złożyć wniosek

Według najnowszych danych GUS, kto do tej pory pobierał 2 tys. zł brutto, czyli 1820 zł "do kieszeni", dostanie od marca 2242 zł brutto, czyli na jego konto spłynie 2041 zł. O 221 zł więcej. Osoba z emeryturą na poziomie 2400 zł brutto (2184 zł netto) otrzyma 2691 zł brutto, czyli 2426 zł netto. To wzrost o 242 zł. Zysk wynoszący ponad 300 zł dotyczyć będzie tych, którzy dziś pobierali wcześniej świadczenie na poziomie 3,2 tys. zł brutto (2828 netto). Wzrośnie do 3588 zł brutto (3134 zł netto).