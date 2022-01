Niższe pensje za nadgodziny. Nauczyciele alarmują

- Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na emerytów i rencistów, którzy otrzymują do 12,8 tys. zł miesięcznie — poinformował Mateusz Morawiecki. - To samo dotyczy zleceniobiorców czy samotnych rodziców — dodał. Premier obiecał również, że jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na Polskim Ładzie, będą mogli liczyć na rekompensatę.