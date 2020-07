Nocne utrudnienia na A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiadamy, jak je ominąć

Uwaga podróżujący w godzinach wieczornych i nocnych autostradą A1. W nocy ze środy na czwartek należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu na odcinku od węzła Tuszyn do Węzła Piotrków Trybunalski. To konieczne, by wykonawca prac, firma Budimex, przeprowadziła montaż instalacji pod wiaduktem na drodze powiatowej Pieńki-Lutosławice na 339. kilometrze drogi.