Nowe biuro podróży Nekera ma inwestora. Maciej Nykiel zdradza plany

Maciej Nykiel, były prezes Neckermann Polska, ma nowe biuro podróży - Nekera. Ma też inwestora, a we wtorek ruszyła strona internetowa biura.

Nekera chce mieć 2 tys. punktów sprzedaży, a do tego sprzedaż online i przez call center. Strona internetowa biura podróży ruszyła we wtorek.

Jak dowiadujemy się z niej, biuro podróży oferuje ono wyjazdy do popularnych destynacji turystycznych w Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji, Chorwacji, Włoszech, ale także na Maltę, Cypr, do Izraela, Jordanii czy Albanii, jak również do krajów karaibskich, afrykańskich czy azjatyckich. Nekera oferuje też wyjazdy do Europy z własnym dojazdem. Ma również w ofercie ponad 600 hoteli w Polsce.