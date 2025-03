Zmiany dotyczące obornika. Oto aktualne zasady

Zgodnie z nowymi przepisami na 2025 rok, rolnicy mogą czasowo przechowywać obornik na gruntach rolnych. Program Azotanowy określa zasady, które muszą być przestrzegane, aby uniknąć kar . Rolnicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji wywozu i stosowania nawozów, co jest kluczowe dla zgodności z przepisami — pisze portal Agro Profil.

Przepisy określają minimalne odległości, jakie muszą być zachowane przy składowaniu obornika przez rolników . Odległość od sąsiadów powinna wynosić co najmniej 4 metry, a od zabudowań mieszkalnych 30 metrów. Niezachowanie tych wymogów może skutkować kontrolą i karami ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ARiMR .

Aby ograniczyć wymywanie azotu do wód gruntowych, zaleca się odpowiednie przechowywanie obornika przez co najmniej 5 miesięcy. Przestrzeganie tych zasad pozwala rolnikom uniknąć utraty dopłat bezpośrednich oraz negatywnego wpływu na środowisko. Kontrole przeprowadzane są przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz ARiMR, co podkreśla znaczenie zgodności z przepisami.