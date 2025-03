Miasto wojewódzkie zaciska pasa. Mniej kilometrów kursów komunikacji

Zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów to mniej niż 1 proc. całkowitego przebiegu z 2024 r., kiedy to autobusy pokonały 7,6 mln km, a tramwaje 1,4 mln km. Jak czytamy na portalu, mimo cięć, komunikacja miejska w Olsztynie cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2024 r. skorzystało z niej 48 mln pasażerów, co przyniosło przychód 37,13 mln zł.