Wypalanie traw. Oto ilu rolników straciło z tego powodu dopłaty

Wypalanie traw to praktyka, która może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Zgodnie z przepisami, za usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych czy pasów przydrożnych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna do 30 tys. zł. W przypadku pożaru, który zagraża zdrowiu lub życiu wielu osób, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat.