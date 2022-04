Nowe dopłaty do fotowoltaiki. Oto ile można dostać z programu "Mój Prąd"

Gdy tworzymy u siebie cały system, z 4 tys. zł dotacji na instalację fotowoltaiczną robi się 5 tys. zł, a do tego można dostać maksymalnie 5 tys. zł dofinansowania do magazynu ciepła, do 7,5 tys. zł dofinansowania do magazynu energii elektrycznej, a także do 3 tys. zł na system zarządzania energią. W sumie 20,5 tys. zł.