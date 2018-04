Nowy hit komunijny. Polacy przesiadają się na e-deskorolki

Zapomnijcie o rowerach górskich i quadach. Rynek elektrycznych deskorolek może rosnąć o 4,3 proc. rocznie. Ten boom właśnie dotarł nad Wisłę.

- Stanowią nowoczesny środek transportu, który zdecydowanie przyspiesza poruszanie się po mieście. Wymagają mniej wysiłku fizycznego niż rower i zajmują mniej miejsca, można więc łatwo schować je do bagażnika samochodu lub przechowywać w biurze – opowiada "Rzeczpospolitej" o e-deskorolkach Łukasz Łyżwa ze spółki ABC Data, która sprowadza do Polski urządzenia.

Zdaniem dystrybutorów elektrycznych deskorolek to one, a nie e-auta czy rowery na prąd będą alternatywą dla transportu publicznego. Ale żeby tak się stało, muszą je pokochać Polacy.