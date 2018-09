Nowy próg, od którego kradzież staje się przestępstwem. Sejm zagłosował

Kradzież staje się przestępstwem od progu 500 zł - nowelizację w tej sprawie właśnie przyjął Sejm. Pomysłu określenia stałego progu w sprawie kradzieży nie poparło zaledwie dziesięciu posłów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sejm okazał się wyjątkowo zgodny w sprawie nowelizacji kodeksu (Fotolia)

Nowelizację Kodeksu wykroczeń opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Za jej przyjęciem było aż 395 posłów. Przeciw zagłosowało zaledwie trzech, natomiast od głosu wstrzymało się siedmiu.

W tej chwili nie ma stałego progu, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem. Jest on zależny od minimalnego wynagrodzenia w danym roku i stanowi on jedną czwartą minimalnej krajowej. Obecnie ta kwota wynosi 525 zł. Początkowo resort sprawiedliwości chciał, by stały próg wynosił 400 złotych. Kwotę podniesiono jednak w trakcie prac w sejmowych komisjach.

Mała przychodnia w każdej firmie. To przyszłość medycyny. Zobacz wideo:

Resort wielokrotnie podkreślał, jak istotna jest w tym przypadku różnica, co jest wykroczeniem, a co już przestępstwem. Za wykroczenie grozi bowiem najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem można pójść do więzienia nawet na pięć lat.

Przyjęta właśnie przez Sejm nowelizacja dotyczy też innych przepisów. Na przykład do 14 dni ma zostać wydłużony termin na opłacenie mandatu za wykroczenie drogowe zarejestrowane radarem. Obecnie ten termin wynosi 7 dni. Sejm opowiedział się również za surowszymi karami za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Za to może grozić ograniczenie wolności lub kara do 5 tys. zł. Nowelizacją kodeksu zajmie się teraz Senat.

Czytaj też: Zdaniem Polskiej Izby Handlu każa kradzież powinna być przestępstwem