Nowy tor podejściowy w Świnoujściu. Do portu dopłyną kolosy

- Nowy tor zapewni przede wszystkim możliwość dotarcia do portu w Świnoujściu największym statkom, które mogą wchodzić na Bałtyk, a więc takim o zanurzeniu maksymalnym 15 m, bo takie jednostki mogą wchodzić na morze przez Cieśniny Duńskie. To otwiera perspektywy dla kontenerowców, ale też dla masowców. To statki, które mogą transportować do 200 tys. ton ładunków – podkreślił dyrektor Urzędu Morskiego.