O co chodzi z gęsiami? To wakacyjny hit. Każdy chce ją mieć

O co chodzi z pluszowymi gęsiami? Teraz niejedna osoba zadaje sobie to pytanie. Pluszowa gęś o imieniu Pipa zalała stragany, nie tylko w wakacyjnych kurortach. Maskotka inspirowana jest prawdziwą gęsią z TikToka. To gwiazda tegorocznych wakacji, za którą trzeba słono zapłacić.