O tyle spadną raty kredytów. Mamy wyliczenia

Raty kredytów niższe nawet o 20 proc. Kiedy?

Jeśli faktycznie WIBOR spadnie o 1 p.p. do końca roku, to raty kredytów mogą spaść nawet o około 10 proc. Do maja 2025 r. raty mogą pójść w dół o około 20 proc. względem stanu obecnego – o ile oczywiście faktycznie WIBOR 3M spadnie w połowie 2025 r. w okolice 4 proc.