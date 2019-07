Obniżka PIT do 17 proc. Zobacz, ile zarobisz

Od października 25 milionów Polaków dostanie od rządu przedwyborczy prezent. Stawka podatku zmniejszy się wtedy z 18 do 17 proc. Środowy "Fakt" policzył, na jaką podwyżkę możemy w związku z tym liczyć.

Choć pierwotnie obniżka miała wejść w życie od przyszłego roku, to ostatecznie rząd przyspieszył reformę podatkową. I to mimo powszechnego przekonania, że kwestii podatkowych raczej nie zmienia się w trakcie roku kalendarzowego.

Wybory jednak zrobiły swoje i we wtorek rząd przyjął projekt ustawy obniżającej stawkę PIT. Co to oznacza dla Polaków? Więcej pieniędzy w portfelu co miesiąc.