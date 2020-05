Obowiązek noszenia maseczek. Co powinieneś wiedzieć o nadchodzących zmianach?

Obowiązek noszenia maseczek - zmiany od weekendu

Obowiązek noszenia maseczek w dotychczasowym kształcie odchodzi w zapomnienie. Już od weekendu w przestrzeni publicznej przestanie obowiązywać bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa. Będzie się to wiązało z koniecznością zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej.

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej

Odchodzący do historii obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej to jeden z elementów znoszenia obostrzeń w ramach tzw. planu odmrażania gospodarki. Stanowi to realizację zapowiedzi ministerstwa zdrowia, które pojawiały się w mediach od kilku dni.