Obwodnica Marek w końcu otwarta. Opóźnienia były nawet na starcie

Obwodnica podwarszawskich Marek pod górkę miała aż do oficjalnego otwarcia. Uruchomienie planowano w lipcu, a po przepychankach z włoskim wykonawcą ustalono, że kolejny nieprzekraczalny termin to piątek, 22 grudnia. W terminie, krótko przed północą, otwarto jednak tylko połowę nowej trasy. W stronę Białegostoku. Dopiero w sobotę ruszyła reszta.

- Zgodnie z zapowiedziami ok. godz. 20:00 rozpoczęto działania zmierzające do zmiany organizacji ruchu, a to jest czynność, która trwa. Pierwsze samochody pojechały obwodnicą wczoraj wieczorem - powiedział Wirtualnej Polsce Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.