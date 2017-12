Kierowcy mogą się pogubić. Zmiany w organizacji ruchu dotkną nie tylko mieszkańców Warszawy

Wyczekiwana nie tylko przez przez kierowców z Mazowsza obwodnica Marek może zostać otwarta już w nocy z piątku na sobotę - informuje burmistrz Jacek Orych. Wiemy, co czeka kierowców, kiedy to się stanie. Na razie zapraszamy na przejażdżkę wirtualną.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obwodnica zostanie oddana "po dokonaniu wszystkich odbiorów oraz pozyskaniu niezbędnych decyzji". - Wykonawca uzupełnia dokumenty złożone do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - informują drogowcy.

Niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, wiemy już, jak ma wyglądać ruch po otwarciu trasy.

- Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej od istniejącego węzła Marki do włączenia w istniejący przebieg drogi S8 za węzłem Radzymin Południe - tłumaczy GDDKiA.