Od czego zależą ceny energii w Polsce?

To przede wszystkim tarcza antyinflacyjna, dzięki której obniżono stawki podatku VAT żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozów. Przekłada się to na mniejsze wpływu do budżetu państwa, ale dzięki takiej decyzji rządu Polacy odnoszą wymierne korzyści. Rząd przy okazji tarczy antyinflacyjnej wprowadził także dodatek osłonowy, dzięki któremu polskie rodziny mogą otrzymać nawet blisko 1500 zł. Do tej pory z tej możliwości skorzystało już prawie 7 milionów gospodarstw domowych.