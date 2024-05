Nowa funkcja od czerwca. Warto ją odhaczyć w mObywatelu

Od 17 listopada 2023 roku można zastrzegać numery PESEL, co ma na celu zabezpieczenie przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych osobowych. Jednak do tej pory banki i inne podmioty nie miały obowiązku sprawdzania, czy numer PESEL został zastrzeżony. Od 1 czerwca 2024 roku to ulegnie zmianie.