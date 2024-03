Od dziś 1780,96 zł dodatku dla tej grupy emerytów. Kto go dostanie?

Kim są działacze opozycji antykomunistycznej?

Działacze opozycji antykomunistycznej to osoby, które w latach 1956–1989 przez co najmniej 12 miesięcy prowadziły działalność na rzecz odzyskania niepodległości Polski lub respektowania politycznych praw człowieka, zagrożoną odpowiedzialnością karną. Okres nie obejmuje jednak aktywności w niezależnym ruchu związkowym lub studenckim od sierpnia 1980 do grudnia 1981.