Tajemniczy SMS z gazowni. To wcale nie oszustwo

"Z powodu braku dostępu do gazomierza nie wykonaliśmy odczytu rzeczywistego. W związku z tym prosimy o przesłanie do PSG stanu licznika wraz ze zdjęciem gazomierza potwierdzającym zużycie oraz adres punktu poboru na e-mail: [adres e-mail w domenie @psgaz.pl]. Dotyczy adresu: ……………… . W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 444 33 33. Niezależnie od wysyłanej wiadomości odczyty nadal są realizowane przez inkasentów zgodnie z planowanym harmonogramem" - tak brzmi przykładowa wiadomość, którą PSG rozsyła do klientów.