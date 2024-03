Trzy ważne zmiany dla emerytów. Od dziś rewolucja w świadczeniach

To oznacza, że na 500 plus dla samodzielnych łapią się obecnie osoby, których emerytura mieści się w przedziale od 1919,33 zł do 2419,33 zł. Pełne świadczenie uzupełniające otrzymują osoby, których emerytura nie przekracza 1919,33 zł. W przypadku wyższych świadczeń (ale do kwoty 2419,33 zł) 500 plus jest pomniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".