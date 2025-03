Od dziś nowy urlop dla rodziców. Do 15 tygodni płatnego wolnego

- Tego czasu, kiedy mama stoi przy inkubatorze, kiedy tata martwi się, czy wszystko będzie dobrze z nowonarodzonym maluszkiem, nie można nazwać urlopem. To nie jest urlop – to jest leczenie, to jest walka o przyszłość malucha, to czasami walka o życie - powiedziała PAP Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.