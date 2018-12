Od początku grudnia zachorowało milion Polaków. Tyle e-zwolnień wystawili lekarze

Zamiast zapowiadanej e-apokalipsy, system daje ZUS i resortowi powody do chwalenia się. W ciągu 12 dni od zlikwidowania możliwości wystawiania tradycyjnych papierowych L4, lekarze wystawili Polakom milion elektronicznych zwolnień lekarskich.

Wprowadzenie rewolucyjnej zmiany do gabinetów lekarskich, która zakłada możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego jedynie drogą elektroniczną , zajęło rządzącym kilka lat. Termin przesuwano nawet w tym roku. Ostatecznie mimo protestów lekarzy 1 grudnia do lamusa odeszły bloczki z charakterystycznymi zielonymi drukami zwolnień L4.

Problemy były dwa – do początku grudnia elektroniczne zwolnienia wystawiało jedynie 30 proc. lekarzy, a w dodatku nie we wszystkich gabinetach zainstalowane były komputery z dostępem do internetu. W dodatku pierwszego dnia działania nowego systemu doszło do spowolnienia pracy systemu obsługiwanego przez ZUS.