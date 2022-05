Od soboty spore zmiany. Rolnicy będą mogli łatwiej uprawiać mak i konopie włókniste

Co istotne, producenci maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupiających będą też znacznie szybciej wpisywani do rejestrów. To przyspieszy całą procedurę, gdyż dziś muszą ze sporym wyprzedzeniem zgłaszać się co roku po zezwolenie na uprawę, a następnie oczekiwać jego wydania, co czasem znacznie się przeciągało.