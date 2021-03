"Konopne maszyny" na ulicach Szczecina. Politycy PiS zaniepokojeni

W Szczecinie stanęło kilka maszyn, w których można kupić produkty z konopi. Ich właściciele zapewniają, że są one bezpieczne i nie są odurzające. Lokalni politycy PiS uważają jednak, że to "inicjacja do świata czystych narkotyków".

Najbardziej kontrowersyjna okazała się maszyna przy podstawówce Źródło: WP , Fot: Mateusz Madejski