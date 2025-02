Odlewnicy poszukiwani w Danii. Można dostać prawie 15 tys. zł

W Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) pojawiło się ogłoszenie o pracy w Danii dla techników odlewników. Firma z miasta Skive oferuje wynagrodzenie sięgające prawie 15 tys. zł miesięcznie. Co istotne, nie jest wymagana znajomość języka duńskiego.

Do głównych zadań technika odlewnika należeć będzie obsługa maszyn HPDC oraz topienie i analiza lekkich metali. Pracownik będzie również odpowiedzialny za kontrolę jakości i doskonalenie procesów. Wynagrodzenie wynosi 180 koron duńskich brutto za godzinę, co przekłada się na ok. 101 zł.