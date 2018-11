Odra szaleje na Ukrainie. Ryzyko, że przeleje się przez granicę, jest poważne

W Polsce zanotowano od początku roku 144 przypadki odry. Tymczasem na Ukrainie zachorowań jest już grubo ponad 20 tysięcy. W związku z olbrzymią skalą imigracji z tego kraju, ryzyko rozwoju zachorowań w Polsce jest bardzo duże. Na naszą korzyść działa wciąż wysoki wskaźnik szczepień w społeczeństwie.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od 1 stycznia do 31 października w Polsce zanotowano 144 przypadki odry. Oznacza to duży wzrost liczby zachorowań na tę niebezpieczną chorobę, ponieważ w całym 2017 roku były 63 takie przypadki.

Te liczby zupełnie bledną, gdy spojrzymy na dane dotyczące Ukrainy. Zgodnie z danymi tamtejszych służb sanitarnych, w tym roku zachorowań było już 21 894! Kluczem do tej zagadki jest porównanie danych dotyczących poziomu wyszczepialności w obu krajach.

O ile w Polsce - pomimo narastającej w ostatnich latach propagandy antyszczepionkowej - zaszczepione jest 93 proc. populacji, to na Ukrainie jedynie połowa mieszkańców.

Przypomnijmy, że według aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia wszystkie kraje powinny szczepić co najmniej 95 proc. wszystkich dzieci. Taki poziom wyszczepialności jest uznawany za bezpieczny.

Trzeba pamiętać, że niektóre dzieci - ze względu na uwarunkowania medyczne - nie mogą być szczepione i to one są najbardziej chronione przez dobrze działający system szczepień.

Rząd chciałby szczepić nawet przybyszy będących w Polsce jedynie przejazdem, trafiających do ośrodków na mniej niż 3 miesiące. Dodatkowo, przy staraniach o wizę, obowiązkowa mogłaby być książeczka szczepień WHO. W ten sposób Polska miałaby ograniczyć ryzyko przyniesienia chorób zakaźnych zza granicy. Coraz częściej bowiem mówi się, że fala zachorowań na odrę w Polsce napływa ze Wschodu.

Jak oszacował money.pl, sama odra to około 25 mln zł rocznie dodatkowych obciążeń dla naszego budżetu. To jednak tylko początek, z czasem nawet koszty wzrosną do nawet pół miliarda.