Odśnieżanie dachów. Ważny obowiązek. Uwaga na wysokie kary

Zarządcy powinni albo na bieżąco obserwować grubość pokrywy, albo użyć dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych. Do odśnieżania dachu nie są wymagane żadne konkretne kwalifikacje. Jeśli pracodawca deleguje pracownika do wykonania tej czynności, musi upewnić się, że posiada on zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, a następnie udzielić mu szczegółowego instruktażu.