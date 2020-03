Odwołane imprezy masowe przez koronawirusa. UOKiK: organizator musi zwrócić pieniądze

Organizator powinien zwrócić klientowi pieniądze za bilet na imprezę masową odwołaną przez koronawirusa - nie ma wątpliwości Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polska Agencja Prasowa zapytała UOKiK, do kogo powinien zwrócić się klient, któremu imprezę masową odwołano z powodu epidemii koronawirusa. "Zgodnie z prawem, organizator imprezy masowej odwołanej z powodu koronawirusa powinien zwrócić pieniądze za bilety" - poinformował PAP UOKiK.

UOKiK wskazał, że taki obowiązek na organizatora nakłada art. 495 par. 1 kodeksu cywilnego. Mówi on o tym, że strona musi zwrócić pieniądze, jeżeli nie może wykonać usługi, na poczet której je pobrała. Inaczej może to zostać uznane za bezpodstawne wzbogacenie.

Zobacz też: Galerie handlowe do zamknięcia? Szumowski : duża przestrzeń, nie jest aż tak groźnie

"Oznacza to zwrot pieniędzy za bilet na koncert, który się nie odbył" - wyjaśnił UOKiK. Urzędnicy podkreślili, że szczegółowe mechanizmy zwrotów kosztów powinny znajdywać się w regulaminach organizatorów. I to tam klient powinien udać się, by znaleźć odpowiednie informacje w tej sprawie.