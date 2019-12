Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało w poniedziałkowym komunikacie, że rząd zdecydował, iż ustawa dotycząca przekształcenia OFE w IKE wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku i zalecił tym samym dostosowanie do daty terminarza realizacji kluczowych procesów związanych z przekształceniem OFE w IKE.

OFE. W przyszłym roku czekają nas ważne zmiany. Znamy nowe terminy

"Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej" - czytamy w komunikacie resortu.

Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o blisko 162 mld zł. Przypomnijmy jednocześnie, że do tej pory rząd premiera Mateusza Morawieckiego planował, że właściciele kont w OFE będą mieli czas od 1 stycznia do 1 marca 2020 roku na podjęcie decyzji co zrobić ze zgromadzonymi środkami w OFE.