Ogromne rachunki za prąd i gaz drenują portfele. Oto kilka sposobów, by im przeciwdziałać

A czy jest jakaś "zielona" alternatywa dla fotowoltaiki? - Pojawia się "delikatna" konkurencja ze strony turbin wiatrowych. Ale one mają znaczenie głównie w biznesie, gdyż można je umieścić na halach fabrycznych czy na wieżowcach, bo trzeba ich nieco więcej, by to miało sens. Ale są też małe turbiny produkujące do 1 kW energii, czyli podobnie jak fotowoltaika. One są już nieco droższe, ale za to pracują w innych okresach. Nad taką małą turbiną też można się zastanowić, ale najpierw trzeba ustalić, jak ona by pracowała w naszych warunkach - tłumaczy ekspert portalu wysokienapiecie.pl.