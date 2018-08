Opel wyszedł na prostą. Znowu przynosi zyski

Przez 20 lat Opel odnotowywał straty. Pod skrzydłami francuskiej grupy PSA znowu zaczął przynosić zyski.

- Po tak wielu latach wzrost jest dowodem potencjału – i to wbrew wszystkim oczekiwaniom - powiedział dyrektor finansowy grupy PSA Jean-Baptiste de Chatillon. - Ale to dopiero początek. Opel musi dalej poprawiać swe wyniki, aby osiągnąć poziom grupy - zapowiedział.

Bolesne cięcia

Oznaki przełomu

Eksperci są pod wrażeniem. Piszą o „imponujących wynikach". Ekspert amerykańskiego banku J.P.-Morgan Jose Asumendi stwierdził, że to „najszybszy zwrot", jaki przez wiele lat obserwował w przemyśle samochodowym.

Zadowolenia nie kryje też szef PSA Carlos Tavares. „To pierwsze oznaki przełomu" – powiedział w wywiadzie telewizyjnym dla Bloomberg TV. Tavares uchodzi za nieugiętego menedżera, który dąży do osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych. Żeby zwiększyć rentowność, nie straszne mu są zwolnienia. To jemu PSA zawdzięcza wyjście na plus po kryzysie finansowym. Tavares zafundował wtedy grupie bolesny program oszczędniościowy.