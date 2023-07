Opłata za torebki na pieczywo, warzywa i owoce. Oto kiedy foliówka nie jest za darmo

Co to oznacza w praktyce? Sklepy mogą oferować bezpłatnie opakowania w przypadku, gdy są one przeznaczone do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi. W innym wypadku zrywki z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów są odpłatne. Portal informuje, że w sieci Auchan naliczana jest za nie cena 25 groszy za torebkę.