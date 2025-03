Opłaty za pogrzeb w górę. Mieszkańcy zapłacą kilkaset złotych więcej

Na ostatniej sesji rady miejskiej w Inowrocławiu zdecydowano o podwyżce opłat na cmentarzu komunalnym przy ul. Marcinkowskiego. Jak informuje portalsamorzadowy.pl, nowe stawki obejmują m.in. koszt pochówku, który wzrósł z 1100-1200 zł do 1400 zł.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że nowe przepisy ograniczają ich prawo do wyboru usług, a dodatkowe koszty są narzucane z góry. Dotychczas podstawowe opłaty, czyli dzierżawa miejsca na cmentarzu przez 20 lat oraz wykopanie i zasypanie grobu, zamykały się w 700 zł. Teraz minimum to 1400 zł, jakie trzeba będzie zapłacić za wykopanie grobu ze wstępnym uformowaniem mogiły. Grób głębinowy to koszt 1800 zł.