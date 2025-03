Nowość na AliExpress. Zwróci różnicę w cenie, ale jest haczyk

Nowa usługa jest skierowana do użytkowników, którzy dokonują zakupów w kanale Big Save na AliExpress .

AliExpress udostępnia swoim klientów porównywarkę cen, w której można sprawdzić, ile kosztuje dany produktów na innych platformach e-commerce. Jeśli w ciągu siedmiu dni użytkownik znajdzie ten sam towar w niższej cenie na kwalifikującej się stronie, to może złożyć wniosek o zwrot różnicy.

To spora zmiana dla klientów. Jak podaje portal dlahandlu.pl, do tej pory klienci mieli tylko 24 godziny, aby zgłosić się po zwrot pieniędzy.

W celu weryfikacji należy przesłać zgłoszenie do AliExpress. Jeśli roszczenie zostanie rozpatrzone na korzyść użytkownika, to platforma zwróci pieniądze w formie kuponu do wykorzystania na przyszłe zakupy na platformie.