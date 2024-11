Opłaty na cmentarzach nielegalne. Przełomowy wyrok sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przychylił się do argumentacji skarżącego. Oznacza to, że cmentarze nie mogą pobierać opłat za inne usługi, takie jak wjazd na cmentarz, dochowanie do istniejącego grobu czy przedłużenie użytkowania grobu po upływie 20 lat, jeżeli nie są to usługi ściśle związane z pochówkiem.