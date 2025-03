Eksperci o kryzysie jajecznym. Przykra niespodzianka na Wielkanoc

Sieci handlowe posiadają pulę produktów, za pomocą których próbują zachęcić klientów do zrobienia zakupów w danym sklepie. Za tego rodzaju "wabiący" towar uważa się np. masło, którego obniżki są w stanie przyciągnąć do dyskontu konsumentów. Ci ostatni robią oczywiście przy okazji także inne zakupy, co dla sieci jest bardzo opłacalną strategią marketingową.