Duże zmiany już od jutra. To ma być koniec kolejek do specjalistów

Nowe zasady wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia . Dotyczy ono zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Portal rynekzdrowia.pl podaje, że nowe przepisy nakładają na przychodnie i poradnie nowy obowiązek. Podmioty te będą zobligowane do prowadzenia harmonogramów przyjęć na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w centralnej aplikacji AP KOLCE. Jest to aplikacja udostępniona przez NFZ, z której korzystają placówki.

W tym systemie można znaleźć bieżące dane dotyczące czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów oraz liczby osób oczekujących w skali kraju.

Do aplikacji będą trafiały wolne terminy na świadczenia, do których dostęp jest utrudniony. Portal wskazuje, że do tej pory obowiązek dotyczył onkologii, kardiologii, endokrynologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.