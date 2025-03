Ulga dla właścicieli domów. Możesz odliczyć nawet 106 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku, dostępna dla określonej grupy podatników. Taki przywilej mają osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych , łącznie z tymi w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, które zainwestowały w prace termomodernizacyjne swoich nieruchomości.

W tym roku rząd wprowadził pewne modyfikacje dotyczące urządzeń, które można zamieścić w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Od teraz wydatki na kotły gazowe i olejowe nie są już odliczalne. Jednakże, nowe urządzenia, takie jak magazyny energii czy mikroinstalacje wiatrowe , kwalifikują się do ulgi.

Odliczenie z tego tytułu może wynosić maksymalnie 53 tys. zł, co obejmuje wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Co ciekawe, dla małżonków, gdy oboje są współwłaścicielami nieruchomości, kwota ta może wzrosnąć do 106 tys. zł, jeśli każdy z małżonków odlicza osobno.