Można dostać 28 tys. zł dofinansowania. Ostatnie dni na wniosek

Aby uzyskać wsparcie, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego przyłączenie instalacji do sieci. Maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł.

Szósta edycja programu miała trwać od września do 20 grudnia 2024 r. Jednak ostatecznie nabór wniosków został wydłużony do 6 marca 2025 r. Zostało już zatem kilka dni, aby złożyć dokumenty.

Proces rejestracji tych małych instalacji fotowoltaicznych został uproszczony przez Federalną Agencję Sieci, ograniczając wymagane dane do niezbędnego minimum. Zniesiono również wymóg wcześniejszego zgłaszania się do operatora sieci, a agencja automatycznie informuje go o nowo podłączonych urządzeniach.