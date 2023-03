Orlen kupi słomę od rolników. Oto w co ją zamieni

Kompleks produkcyjny bioetanolu drugiej generacji będzie pierwszym tego typu w Polsce. Orlen przeznaczy na inwestycję ok. 1,12 mld zł. W rafinerii w Jedliczu, która należy do spółki Orlen Południe powstanie ok. 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii. Produkcja ekologicznego dodatku do benzyny powinna rozpocząć się w 2025 r. - poinformował w środę koncern.