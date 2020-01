Oskary 2020. Znamy wszystkie nominacje. Kto w tym roku powalczy o statuetki?

Poznaliśmy pełną listę nominowanych do nagród akademii filmowej 2020. Oskary cieszą się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem na całym świecie, a my - oprócz pełnej listy nominowanych - przedstawiamy, jaki wpływ w wymiarze finansowym mają same nominacje.

Oskary 2020. Znamy wszystkie nominacje. Kto w tym roku powalczy o statuetki? (PAP, Fot: PAP)

Oskary 2020. Znamy wszystkie nominacje. Kto w tym roku powalczy o statuetki?

Najważniejsze nagrody środowiska filmowego na świecie zostaną wręczone już 9 lutego. Gala Oscarów tak - jak przed rokiem - obejdzie się bez udziału gospodarza.

Pełna lista nominacji:

Oskary 2020 - Film: "Ford vs. Ferrari"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu w... Hollywood"

"Parasite"

Oskary 2020 - Aktorka: Cinthia Errivo - "Harriet"

Scarlett Johannson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renee Zellweger - "Judy"

Oskary 2020 - Aktor: Antonio Bandereas - "Ból i blask"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu w... Hollywood"

Adam Driver - 'Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Price - "Dwóch papieży"

Oskary 2020 - Aktorka drugoplanowa: Kathy Bates - "Richard Jewell"

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Oskary 2020 - Aktor drugoplanowy: Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu w... Hollywood"

Oskary 2020 - Scenariusz oryginalny: "Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu w... Hollywood"

Oskary 2020 - Scenariusz adaptowany: "Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"

Oskary 2020 - Animacja: "Jak wytresować smoka 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Oskary 2020 - Film międzynarodowy: "Nędznicy", Francja

"Kraina Miodu" Macedonia Północna

"Boże Ciało", Polska

"Parasite", Korea Południowa

"Ból i Blask", Hiszpania

Oskary 2020 - Dokument: "Adwokatka"

"Amerykańska fabryka"

"Teatr Apollo"

"Apollo 11"

"Aquarela"

"Nasze miejsce na Ziemi"

"The Cave"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Hakowanie świata"

"Kraina miodu"

"Podbić Kongres"

"Maiden"

"Nocna rodzinka"

"Polityka jednego dziecka"

Oskary 2020 - Muzyka: "Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Oskary 2020 - Piosenka: "Im Standing With You" - "Przypływ wiary"

"Into The Unknown" - "Kraina lodu 2"

"Stand Up" - "Harriet"

"(Im Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

"I Cant Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

Oskary 2020 - Efekty specjalne: "Alita: Battle Angel"

"Avengers: Koniec gry"

"Kapitan Marvel"

"Koty"

"Bliźniak"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"

"Terminator: Mroczne Przeznaczenie"

Oskary 2020 - Charakteryzacja: "Gorący temat"

"Nazywam się Dolemite"

"Downton Abbey"

"Joker"

"Judy"

"Małe kobietki"

"Czarownica 2"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Rocketman"

Oskary 2020 - Kostiumy: "Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu...w Hollywood"

Oskary 2020 - Dźwięk: "Ad Astra"

"Ford vs. Ferrari"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu w... Hollywood"

Oskary 2020 - Montaż dźwięku: "Ford vs. Ferrari"

"Joker"

"1917"

"Once Upon A Time... in Hollywood"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Oskary 2020 - Film krótkometrażowy: "Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors Window""

"Saria"

"Siostra"

Oskary 2020 - Dokument krótkometrażowy: "In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If Youre a Girl)"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

Oskary 2020 - Krótkometrażowy film animowany: "Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"He Cant Live without Cosmos"

"Hors Piste"

"Kitbull"

"Memorable"

"Mind My Mind"

"The Physics of Sorrow"

"Sister"

"Uncle Thomas: Accounting for the Days"