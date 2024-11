Ostatnia na szansa na dodatkowe 300 zł. ZUS kończy nabór wniosków

Celem programu "Dobry start" jest wsparcie finansowe rodzin w edukacji dzieci. 300 plus można przeznaczyć np. na zakup podręczników, zeszytów i innych przyborów niezbędnych do nauki .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kończy nabór wniosków o 300 plus w ramach programu "Dobry start" w najbliższy piątek (30 listopada).

Jeśli ZUS zaakceptuje wniosek, świadczenie zostanie wypłacone maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy. Istnieje zatem ryzyko, że niektórzy otrzymają 300 plus dopiero w przyszłym roku.

300 plus jest przyznawane bez względu na dochody i na każde dziecko w rodzinie. Trzeba jednak spełnić inne warunki.

Świadczenie przysługuje do ukończenia 20. roku życia. Z kolei w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami dodatek należy się do 24. roku życia. Z programu wykluczone są dzieci uczęszczające do przedszkola i "zerówki" oraz studenci.