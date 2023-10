Oszukiwał ludzi, że sprzedaje drewno. W końcu wpadł w ręce policji

Sprzedawał nieistniejące drewno

"Na podstawie zebranych dowodów, mężczyzna jeszcze tego samego dnia usłyszał 15 zarzutów oszustw. Policjanci ustalili sposób działania sprawcy i współpracując ściśle z bankami zebrali materiały dowodowe także na to, że mężczyzna do celów przestępczych zakładał nawet konta na fikcyjne dane. Tak "zarobkował" i w ten sposób osiągnął kwotę ponad 13 tys. złotych. Zatrzymany jeszcze w czwartek był doprowadzony przez kryminalnych do oskarżyciela i sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował areszt w wymiarze 3 miesięcy" - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.