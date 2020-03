Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie. Można stracić duże pieniądze

Mieszkanka Legnicy straciła prawie 5 tys. złotych po tym, jak otworzyła link zawarty w fałszywej wiadomości od kuriera, informującej o konieczności dopłaty do przesyłki.

Fałszywe wiadomości zawierają najczęściej informację o konieczności dopłaty do przesyłki. Najczęściej są to bardzo drobne kwoty - kilkadziesiąt groszy. Wiadomości zawierają odnośniki do stron, przez które można uregulować opłatę. Stronę łudząco podobną do serwisu bankowego.