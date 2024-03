Oto największy "pożeracz" prądu. Sprawdź, czy masz go w domu

Aż 55 proc. ankietowanych błędnie uważa, że najdroższym urządzeniem pod względem zużycia prądu jest suszarka do ubrań. Co ciekawe, to przekonanie jest szczególnie silne wśród osób powyżej 55 roku życia. Kolejne 10 proc. respondentów wskazało zmywarkę. Tymczasem prawdziwym "pożeraczem energii" jest płyta indukcyjna. Taką odpowiedź wskazało 35 proc. respondentów - podaje gadzetomania.pl.